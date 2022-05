Reggie vertelt over Nintendo’s voorzichtige aanpak van online gaming

Nintendo's online achterstand zou onder andere komen door cultuurverschillen

Zoals we allemaal weten loopt Nintendo een beetje achter de feiten aan wat betreft online gaming. Zo hebben veel Nintendo-games tot op de dag van vandaag nog steeds last van lag en connectieproblemen. Daarnaast verloopt de communicatie met vrienden en medespelers via een externe app, in plaats van via de console. Voormalig Nintendo president Reggie Fils-Aime heeft in een podcast van GeekWire meer informatie gegeven over Nintendo’s aanpak van online gaming. Hij vertelde hierover het volgende:

“Eerst was Nintendo’s filosofie om te innoveren op manieren die inspeelden op de sterkte kanten van het bedrijf in tegenstelling tot die van anderen. Als het aankomt op multiplayer bijvoorbeeld excelleerde Nintendo in “couch play”. Het zitten naast iemand die Mario Kart speelt of verschillende andere spellen speelt zoals Wii Sports, lokale multiplayer was echt een punt waarop het bedrijf excelleerde. En daar legden we dan ook enorm veel focus op. Om online multiplayer te doen moest het bedrijf echt nadenken over wat het nieuw soort spel is en hoe we verschillende soorten ervaringen moeten creëren om nu uit te blinken in dat soort spel. Daar had het bedrijf lang voor nodig, om iets te bedenken dat fundamenteel anders zou zijn en waarde zou toevoegen op een nieuwe manier. Ik zou zeggen dat Nintendo’s succes begon met Super Smash Bros online brengen. Dit deed het exceptioneel goed. Dit leidde tot een shooter-ervaring genaamd Splatoon, die het ongelofelijk goed deed op de markt. Het bedrijf denkt heel goed na over hoe het deze markten benadert op een unieke en andere manier en vasthoudt aan de sterktes van het bedrijf.

Cultuurverschillen

Reggie heeft het hier dus vooral over Nintendo’s bedrijfsstrategie en het succes van Splatoon. Hij heeft het verder niet over de problemen die Switch bezitters ervaren tijdens het spelen van online matches en hun achterstand ten opzichte van de concurrentie. Later in het interview vertelt Reggie ook over de cultuurverschillen binnen het bedrijf:

“Het tweede aspect dat ik wil benadrukken – is waar het de cultuurverschillen raakt. Cultureel zag het bedrijf geen grote kans in online. De Europese en Amerikaanse afdelingen probeerden het bedrijf in Japan te overtuigen van de waarde van online spelen. Investeren in de online infrastructuur moest gedaan worden om de ervaring positief te laten verlopen. Het was een constant duwtje in de rug van de westelijke delen van het bedrijf om de ontwikkeling en de investerring in de infrastructuur aan te moedigen, en ik weet zeker dat dat gesprek vandaag voortduurt.

De toekomst

Nintendo begon met het implementeren van onlinemogelijkheden gedurende het Wii en DS tijdperk. Waar je op de PlayStation en Xbox toen al met vrienden kon communiceren tijdens het gamen was het bij Nintendo echt alleen nog mogelijk om te spelen. Destijds kon je hier wel gratis gebruik van maken in tegenstelling tot de Xbox en later PlayStation waar je hiervoor moest betalen. Inmiddels is Nintendo hard bezig hun onlinenetwerk verder uit te bouwen, maar zijn ze nog steeds niet op hetzelfde punt als Sony en Microsoft. Nintendo lijkt hun online service(s) momenteel vooral te willen verkopen op de dingen die je er allemaal bij krijgt. Denk aan: uitbreidingen voor first-party games, toegang tot retro games en cloud saves.

Welke functies hoop jij nog te zien worden toegevoegd aan Nintendo’s onlinenetwerk of de Nintendo Switch online service? En loop jij momenteel vaak tegen problemen aan tijdens het online spelen van Nintendo-games? Laat het ons vooral weten in de reacties!