Race-parkeer partygame You Suck at Parking komt naar de Switch

Parkeren leek nog nooit zo frustrerend leuk!

Of het nou echt daadwerkelijk bedoelt is als partygame of niet, de trailer laat veel over de top humoristisch plezier zien. De game van Happy Volcano heeft op dit moment nog geen releasedatum, maar is duidelijk in de maak voor ook de Switch.

In deze top down race game ben je niet echt alleen aan het racen, maar vooral ook aan het parkeren. Dit betekent niet een (terug)blik op je rij-examen gelukkig. Je racet, drift en knalt alle kanten op terwijl je probeert als eerste je wagentje op de “P” te krijgen. Het spel zal meer dan 100 levels bevatten die steeds moeilijker worden.

Je kunt met punten je auto aanpassen en je hebt ook leaderboards om tegen te racen. Dat je met maximaal 8 spelers in een game kan zitten spreekt persoonlijk misschien het meeste aan. Net als andere party games belooft dit vooruitzicht grote lol bij feestjes en andere sociale gelegenheden. Hieronder een trailer die de multiplayer en de chaotische gekte laat zien:

Zoals eerder vermeld nog geen releasedatum, maar hopelijk dat die er snel komt. You Suck at Parking zal digitaal beschikbaar worden in de Switch eShop. De officiële website met meer informatie vind je hier.