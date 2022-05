Long Sword en Lance trailers voor Monster Hunter Rise: Sunbreak

Nieuwe moves in deze nieuwe trailers!

Vandaag zijn er weer twee wapens aan de beurt om te laten zien wat voor nieuwe moves er in petto zijn voor de DLC. Deze keer kijken we naar de Lance en Long Sword. De Lance krijgt een aerial move erbij genaamd Skyward Thrust. Deze aanval lijkt sterk op een Insect Glaive aanval en lijkt een fijne toevoeging voor dit tanky wapen. De Long Sword krijgt Harvest Moon wat een gebied maakt om je karakter heen. Alle hits in dit gebied zullen vaker raken voor nog meer schade.

Het tofste dat Sunbreak elke trailer laat zien, is dat alle wapens de mogelijkheid krijgen om tijdens een missie te wisselen van Silkbind moves. Of het erg veel bijdraagt aan de game ervaring is nog even afwachten, maar vele spelers zullen de keuze vrijheid en dynamiek die dit geeft in combat erg waarderen.

Bekijk hier vorige trailers en lees hier meer info over Monster Hunter Rise: Sunbreak. 30 juni komt er al snel aan, en lijkt toch nog zo ver weg! Hieronder de nieuwe trailers: