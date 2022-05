LIVE A LIVE krijgt nieuwe trailers

Ontdek het einde van de Edoperiode, het Wilde Westen en de nabije toekomst!

Tijdens de Nintendo Direct in februari werd LIVE A LIVE aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game zal op 22 juli verschijnen en is op dit moment al te pre-orderen in de eShop voor €49,99. Daarnaast zal er ook een fysieke versie verschijnen. Eerder verschenen er al trailers over de prehistorie en keizerrijk China. Vandaag heeft Nintendo op YouTube de trailers over het einde van de Edoperiode, het Wilde Westen en de nabije toekomst gedeeld. Deze kan je hieronder bekijken.

LIVE A LIVE is een RPG welke in 1994 werd uitgebracht door Square Enix. Het spel kwam helaas nooit naar het Westen tot nu. Voor de Switch-versie wordt het spel in een nieuw 2D-HD-jasje gegoten. Spelers beleven het verhaal van zeven helden uit zeven tijdperken waarbij elk verhaal los in eigen volgorde te spelen is. Drie van deze tijdperken zijn te zien in de trailers hieronder.

Ben jij blij dat LIVE A LIVE naar het Westen komt? Spreekt de stijl in de nieuwe trailers jou aan? Laat het weten in een reactie!