Card Shark krijgt fysieke release op de Switch

Een nieuwe indie-titel krijgt een fysieke release!

Card Shark verschijnt begin juni op de Nintendo Switch en is de nieuwste game van uitgever Devolver Digital. Tot nu toe was alleen een digitale versie aangekondigd, maar vandaag is duidelijk geworden dat de titel ook fysiek uit gaat komen. Special Reserve Games zal het indiespel ook fysiek uit gaan brengen voor Nintendo’s hyrbide console. Vanaf 2 juni is het mogelijk de fysiek versie te pre-oderen.

Card Shark is een roguelike-avonturengame, waarin je jezelf probeert omhoog te werken in de hoogste klassen van de samenleving in het Frankrijk van de 18e eeuw. Dit doe je door middel van kaartspellen, waarbij de regels voor jou zeer flexibel werken. Leer kaart trucjes, speel vals en probeer jezelf naar de speeltafel van de koning te bluffen, maar pas op. Je tegenstanders houden absoluut niet van valsspelers, dus je kunt er maar beter voor zorgen dat je niet gepakt wordt.

Heb jij interesse in een fysieke versie van de game? Vertel het ons hieronder!