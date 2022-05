[Release Radar] Deze games verschijnen er aankomende week

Vera zet wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje.

In onze rubriek Release Radar zet Vera wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje. Ook laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Onderaan vind je daarna handig de titels die aankomende week verschijnen op een rijtje.

Touken Rabu Warriors

Verschijnt op: 24 mei 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Koei Temco Europe brengt deze week Touken Ranbu Warriors uit, een actiespel waarin zwaarden en drama centraal staan. Voor het eerst verschijnt er een 3D versie van Touken Ranbu, met de hoofdpersonages die bekenden van de serie gewend zijn. Er zwerven 15 zwaarden rond zonder meester, die af moeten reizen naar de chaotische wereld van de Gengoku-periode. Volg dit verhaal en ga het gevecht aan in Touken Ranbu Warriors.

Kao the Kangaroo

Verschijnt op: 27 mei 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Kruip in de zachte vacht van een kangoeroe met magische handschoenen en verken prachtige oorden tijdens een epische reis. Kao de Kagoeroe is een 3D platformspel waarbij plezier, verkenning en mysterie belagrijk zijn. Kao zijn vader is verdwenen, en hij wilt de geheimen achter deze verdwijning achterhalen om hopelijk zijn vader terug te vinden. Maar dit lukt niet zomaar: los puzzels op, verken het land en verzamel alle aanwijzingen.

Farm Tycoon

Verschijnt op: 27 mei 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Sommigen zullen denken: hebben we nog niet genoeg simulatie spellen én boerderijspellen? Maar wees eerlijk: er kunnen er toch nooit genoeg van zijn? De titel zegt alles al. Farm Simulator is een spel waarbij je van alles zaait, oogst en jouw tycoon op deze manier probeert uit te breiden. Maak tactische keuzes die de toekomst van jouw boerderij een succes maken! Verzamel verschillende soorten groenten en fruit, geniet van een breed assortiment machines en gebouwen en zorg goed voor de boerderijdieren.

Wat verder verschijnt in de week van 23 tot en met 29 mei:

25 mei 2022: Amazing Superhero Squad – €6,99

25 mei 2022: Blow & Fly – €4,99

25 mei 2022: Mechanic Battle – €9,99

26 mei 2022: Kleurpixels: Collectie 1 – €7,30

26 mei 2022: Pride Dance Out & Proud – €12,99

26 mei 2022: Beatus Creation Solitaire – €19,99

26 mei 2022: Sakura Succubus 5 – €9,99

26 mei 2022: Pixel Game Maker Series Kingdom Fighter – €12,79

26 mei 2022: Twin Blades of the Three Kingdoms – €13,99

26 mei 2022: Mischief Dungeon Life – €15,90

26 mei 2022: Underland: The Climb – €3,99

27 mei 2022: My Little Pony: A Maretime Bay Adventure – €39,99

27 mei 2022: Senren Banka – €29,99

27 mei 2022: Super Toy Cars Offroad – €19,99

27 mei 2022: Jade Order – €6,59

27 mei 2022: Freezer Pops – €9,99

27 mei 2022: Arcade Spirits: The New Challengers – €19,99

27 mei 2022: Remote Life – €17,99

28 mei 2022: Toonkars Racer – €1,69