Pas op: Kirby 64 heeft vervelende bug op Nintendo Switch online

De bug zorgt ervoor dat je vast komt te zitten in de onderwater levels.

Kirby 64: The Crystal Shards is sinds afgelopen week onderdeel van het uitbreidingspakket van Nintendo Switch Online. Goed nieuws voor iedereen die deze klassieker nog eens wil spelen, maar pas op. Mensen op Reddit hebben namelijk een bug in de gameplay gevonden die de game breekt. Het gaat hier om een bug in de onderwater levels. Als je hier door sommige vijanden geraakt wordt, kun je in een animatie terechtkomen waar je niet meer uitkomt. Je zult de game dan moeten herstarten voordat je verder kunt spelen. Hieronder kun je zien hoe dat eruit ziet.

Interessant is dat de bug alleen in de Nintendo Switch Online-versie voorkomt, het origineel had dit niet. Het is overigens niet de eerste keer dat de Nintendo 64-games in het Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket een beetje vreemd doen. Eerder had Paper Mario al een crash die je game in de war gooide, en ook Zelda: Ocarina of Time had verschillende visuele problemen. Gelukkig heeft Nintendo deze na verloop van tijd opgelost. Waarschijnlijk doen ze dit nu weer, maar tot die tijd is het oppassen geblazen.