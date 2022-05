Galacticon is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Roei de plaag uit en slaag in de missie die jou is voorgedragen.

Afgelopen vrijdag verscheen Galacticon op Steam, maar vanaf vandaag is het actiespel ook te spelen op Nintendo’s hybride console. Om dat te vieren krijg je een euro korting op jouw aankoop waardoor de game van ontwikkelaar Radin Games en uitgever Flynns Arcade momenteel voor een bedrag van €3,99 over de digitale toonbank gaat. Voor deze titel heb je maar 86 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Galacticon is een spel die je het gevoel wilt geven van arcadekastspellen uit de jaren 80, maar dan met soepele en nauwkeurige besturing. In de game zijn mensen kleine wezens van een planeet die dankzij hun biomechanische wangedrochten de meeste soorten in de melkweg hebben uitgebuit. Daardoor is de Raad van Rentellar bijeengekomen en hebben ze besloten dat er nog maar één optie is om de plaag in deze titel uit te roeien, wat dan ook het doel is in Galacticon. Weet jij de plaag uit te roeien?

Ben je benieuwd geworden naar Galacticon? Bekijk dan onderstaande trailer.