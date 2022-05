TOKOYO: The Tower of Perpetuity begin juni naar de Switch

Elke 24 uur een andere dungeon voor alle spelers, eindelijk een releasedatum!

Eindelijk, na vele jaren komt deze game uit op de Switch op 2 juni. De game van maker //commentout en uitgever Playism is al sinds 2017 in de maak en ging toen, voor zover bekend, onder de naam The Tower of Permanence.

Het bijzondere element aan deze 2D actie “roguelike” is het feit dat de toren die je beklimt elke 24 uur opnieuw wordt samengesteld. Dat is elke 24 uur in onze tijd, niet in-game tijd. Elke dag kunnen spelers een nieuwe “dungeon” doorlopen, die voor iedereen die dag hetzelfde is. Dit zorgt ervoor dat je tegen andere spelers kunt racen om de top van de toren te bereiken. Ga je dood dan kunnen andere spelers je grafsteen vinden op die plek samen met je “last words”. Naast een dagelijks aanpassende dungeon kun je ook je karakter customizen en belooft deze game vele uren speelplezier. Steam Early Access reviews zijn in ieder geval erg positief.

Hieronder een nieuwe trailer:

TOKOYO: The Tower of Perpetuity komt 2 juni uit in de Switch eShop voor tijdelijk €7,99. Vanaf 2 juni zal de game €9,99 kosten. Wie gaat dit spel halen? Het idee van een roguelike die niet per “run” maar per dag veranderd klinkt uniek en vermakelijk. Wat vinden jullie? Laat het hieronder weten.