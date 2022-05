Pokémon Go-kaarten verstoppen Ditto net als in het spel

Ditto zit verstopt in de Pokémon Go-uitbreiding voor het Pokémon TCG.

Vanaf 1 juli zal er een nieuwe uitbreiding voor Pokémon TCG verschijnen, met ditmaal Pokémon Go in de hoofdrol. Zo zullen er verschillende producten verschijnen die kaarten bevatten van deze uitbreiding. Uniek aan deze uitbreiding is het gebruik van onder andere realistische afbeeldingen en toevoegingen van voorwerpen uit het spel zoals Pokéstops.

Een ander element wat voorkomt in Pokémon Go is het vangen van Ditto. Verschillende zwakke Pokémon kunnen als je ze vangt stiekem een Ditto in vermomming zijn. Als je ze vangt krijg je een “Oh?…”, hierna verandert de Pokémon in Ditto. Met de uitbreiding hebben ze iets soortgelijks gedaan. Zo zit er op de Ditto-kaart een extra folie die je er af kunt halen. Op dat folie staat een andere Pokémon afgebeeld zoals een Bidoof. Wanneer het folie er op zit is de kaart niet competitief te gebruiken en bovendien maken ze het herkenbaar door in de hoek een Ditto-icoontje te zetten. Zo wordt het makkelijk te herkennen welke kaarten eigenlijk Ditto zijn.