Uitgebreide trailer van Idol Manager verschenen

Run vanaf 25 augustus een talentenbureau in dit simulatiespel!

In 2018 was de Kickstarter van Idol Manager een groot succes. Het wist zelfs een stretch goal voor de Switch-versie te behalen. Tijdens de Indie World-presentatie van vorige week verscheen de game opeens weer en werd er een kort fragment met releasedatum getoond. Hierin was niet al te veel te zien van de game, maar daar is nu verandering in gebracht. Uitgever Playism heeft namelijk op YouTube een uitgebreide trailer gedeeld. Daarin is duidelijk te zien wat je van deze game kan verwachten. Dit filmpje kan je hieronder bekijken.

Idol Manager is een simulatiegame waarin jij de manager bent van een talentenbureau. Neem nieuwe talenten aan en beslis wie je ontslaat. Leid ze op, maar zorg er ook voor dat ze niet een pr-ramp worden voor jouw talentenbureau. Het is dus van belang dat jouw talenten goed begeleid worden. Maak zo van jouw bedrijf een succes met grote beroemdheden.

Idol Manager verschijnt op 25 augustus in de Nintendo eShop. Kijk jij uit naar een nieuw simulatiespel? Laat het ons weten in de reacties.