Simon the Sorcerer: Origins aangekondigd voor de Switch

Een nieuw deel in een oude franchise!

Uitgever Smallthing Studios en ontwikkelaar Leonardo Interactive hebben Simon the Sorcerer: Origins aangekondigd, een nieuwe point-and-click game in een oude franchise. De eerste Simon the Sorcerer komt namelijk alweer uit 1993, en had verschillende sequels. Simon the Sorcerer: Origins wordt een prequel. Een releasedatum is tot op heden nog niet bekend. Een trailer kun je alvast wel hieronder bekijken.

Simon the Sorcerer: Origins speelt zich een aantal weken voor het avontuur uit Simon the Sorcerer af. De game probeert een vraag te beantwoorden die de fans toentertijd dwars zat: Hoe kwam Simon in die vreemde magische wereld terecht? Het begint met dat Simon’s leven compleet op zijn kop wordt gezet. Er verschijnt iets vreemds en onverwachts in zijn wereld, waardoor hij per ongeluk een absurde en eeuwenoude profetie ontkend. Hierdoor moet Simon een paar vreemde keuzes maken, maar kan hij doen waar hij voor is voorbestemd? Of zal hij voor altijd een mislukkeling in de ogen van zijn ouders blijven?