Patrick’s Parabox komt naar de Switch

Schuif binnenkort met dozen in doolhoven op je Nintendo Switch.

Bijna iedereen heeft vast wel eens met een schuifpuzzel gespeeld. Bijvoorbeeld een schuifpuzzel uit de speelgoedwinkel om een plaatje weer goed te krijgen of een klein schuifpuzzelspel op een mobiel apparaat. Binnenkort schuift Patrick’s Parabox aan op de Nintendo Switch. Dit spel oogt als andere schuifpuzzelspellen, waar je dozen naar de juiste plaats moet zien te verschuiven zonder jezelf vast te lopen, maar er zit een origineel tintje aan. Zoals de onderstaande aankondigingstrailer laat zien, zul je bijvoorbeeld ook binnen een doos weer andere dozen kunnen verschuiven. Op die manier wordt het schuiven met dozen een stuk uitdagender voor de doorgewinterde puzzelaar.

Patrick’s Parabox biedt meer dan 350 met de hand ontworpen levels en geen enkel level is hetzelfde. De soundtrack is van de hand van Priscilla Snow en draagt bij de unieke sfeer van dit schuifpuzzelspel. Ook heeft Patrick’s Parabox enkele indie-awards gewonnen. Hoewel deze game nog niet uit is voor Nintendo’s hybride console, is de game al beschikbaar voor de pc op Steam. Op de Steam-productpagina van Patrick’s Parabox kun je tevens een gratis demo downloaden om op je pc te spelen. Zo krijg je een indruk van dit spel, voordat het daadwerkelijk voor de Switch verschijnt.

Ben jij gek op puzzelspellen en schuif jij aan met Patrick’s Parabox op je Switch? Of schuif jij je al helemaal suf op de pc met dit spel? Laat het dan weten in een reactie.