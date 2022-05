LOL Surprise! B.Bs Born To Travel toont Overcooked-achtige minigame

LOL Surprise! B.Bs Born To Travel is een arcadespel met de bekende poppen in de hoofdrol.

Het zou kunnen dat je wel van LOL Surprise hebt gehoord. Deze poppen, van dezelfde makers als Baby Born, zijn razend populair en hebben ondertussen naast fysieke producten ook een film en twee games gezien. Nu komt daar op 7 oktober een derde, LOL Surprise! B.Bs Born To Travel, bij. Ditmaal is het een multiplayer arcade fashion game met meerdere kleine spellen. Hieronder valt zoals in de trailer te zien is een Overcooked-achtig spel. Daarnaast kun je je poppen nog aanpassen naar voorkeur en verschillende dingen verzamelen. Wanneer het spel op 7 oktober verschijnt zal die voor alle huidige consoles, PC en Google Stadia verschijnen. Continue Reading