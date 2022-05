Launchtrailer Guild of Dungeoneering Ultimate Edition

De game is vanaf nu te downloaden.

Eerder vandaag verscheen Guild of Dungeoneering op de Switch eShop. Om de release van deze dungeon crawler RPG te vieren heeft uitgever Gambrinous een launch trailer online gezet, waarin de beste kanten van de game worden laten zien. Het gaat hier trouwens om de Ultimate Edition: een complete remaster van de originele game, plus twee eerder uitgekomen DLC’s. De trailer kun je hieronder bekijken.

Guild of Dungeoneering is een dungeon crawler, wat betekend dat je held vreemde en donkere kerkers onderzoekt, die hopelijk vol liggen met loot. In plaats van dat jij de held speelt bouw je echter de kerkers om hem heen. Dit doe je door middel van kaarten uit je “Guild Deck.”. Plaats kamers om te onderzoeken, plaats vallen en monsters en zorg ervoor dat je held zo de meeste loot vind. Jij bepaald echter niet waar de held heengaat, dat doet hij zelf. Kun je hem sterkt genoeg maken om de meeste uitdagingen aan te gaan?