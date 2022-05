Kirby 64: The Crystal Shards op NSO+ vergeleken met N64- en Wii U-versie

Schittert onze grote roze vriend ook op technisch vlak op de Switch?

Goed nieuws voor Kirby-fans en leden van NSO+ want vanaf vandaag is de Nintendo 64-klassieker Kirby 64: The Crystal Shards speelbaar. Deze Kirby-titel verscheen voor het eerst op de Nintendo 64 waarna later ook Wii U-bezitters de titel konden ervaren. Nu is Kirby 64: The Crystal Shards dus ook speelbaar op Nintendo¬īs hybride console. Maar hoe oogt deze versie?

De website GameXplain heeft versies op de Nintendo 64, Wii U en Nintendo Switch Online+ met elkaar vergeleken en dat zie je in onderstaande video. Om alvast wat goed nieuws te verklappen: Kirby 64: The Crystal Shards ziet er op de Nintendo Switch zowel scherper als helderder uit!

Ga jij dit weekend aan de slag met Kirby 64: The Crystal Shards? Laat het ons hieronder weten!