Kirby 64: The Crystal Shards is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de Nederlandse trailer

Regelmatig worden er spellen toegevoegd aan Nintendo Switch Online. Hierdoor kun je onder andere klassieke Nintendo 64-spellen spelen waar je ook maar wilt. Recentelijk werd Mario Golf nog aan het pakket toegevoegd, maar vanaf vandaag is het de beurt aan Kirby 64: The Crystal Shards. Eerder deze ochtend kon je hierover al een vergelijkingsvideo zien van GameXplain, maar inmiddels is er ook een trailer online gekomen. Mocht je hier benieuwd naar zijn geworden, bekijk ‘m dan onderaan dit artikel

Kirby 64: The Crystal Shards is het allereerste 3D-avontuur van onze favoriete kauwgombal. In dit avontuur gaat de krachtige Kirby naar de sterren om zijn vrienden van de vijand Dark Matter te redden. Het schattige, maar vooral ook kleurrijke platformspel bevat alle Kirby-acties die je maar kunt wensen. Zo slok je vijanden op om hun vaardigheden over te nemen, of maak je juist krachtige combinaties van verschillende vaardigheden. Gaat het jou lukken om alle kristallen scherven te bemachtigen?

Let op: Kirby 64: The Crystal Shards is alleen beschikbaar voor leden van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket!