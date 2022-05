Justice League: Cosmic Chaos geteased

Justice League krijgt in 2023 een nieuw kindvriendelijk spel.

Als grote aankondiging bij OG Unwrapped werd een DC Justice League-spel aangekondigd. De titel heeft nog geen gameplay gekregen of exacte details afgezien van een voorlopige naam, Justice League: Cosmic Chaos.

In de korte teaser waren wel al wat charactermodellen te zien waaruit blijkt dat er voor een schattig uiterlijk gekozen is. Zo zijn onder andere The Flash, Batman en Wonder Woman te zien. Ook is onthuld dat het spel in 2023 naar alle huidige consoles moet komen en naar de PC.