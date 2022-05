Black Eagles karaktertrailer voor Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Edelgard en de Black Eagles zijn klaar voor de strijd!

Nintendo heeft weer een trailer gedeeld voor Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Dit keer staan Edelgard en de andere Black Eagles in de schijnwerpers! We krijgen een beetje gameplay van alle personages te zien, maar belangrijker zijn natuurlijk alle nieuwe haarstijlen. Net zoals in de Blue Lions trailer van vorige week hebben alle Black Eagles een nieuwe haarstijl gekregen in Three Hopes. Hopelijk zullen die frisse nieuwe kapsels goed van pas komen op het slagveld. Volgende week zullen we dus geheid kunnen rekenen op een soortgelijke trailer voor de Golden Deer. Wie weet wat voor verassingen ons verder nog te wachten staan in deze nieuwe Warriors game. Fire Emblem Warriors: Three Hopes komt op 26 juni naar de Nintendo Switch. Kijk jij uit naar de game? Welke nieuwe haarstijl is jouw favoriet? Laat het ons weten in de reacties!

Black Eagles! ‚¨õ ūü¶Ö



Vecht jij in naam van Edelgard en het Adrestian Empire? #FireEmblem Warriors: Three Hopes wordt uitgebracht op 24 juni! pic.twitter.com/CuXB6MJ81k — Nintendo Nederland (@NintendoNL) May 20, 2022