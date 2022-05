Wario Land-geïnspireerde platformer Antonblast komt naar Kickstarter

Indiestudio Summitsphere steekt een oude formule in een nieuw jasje!

Wariofans opgelet! Indiestudio Summitsphere heeft een Kickstarteractie onthuld voor hun nieuwe game, Antonblast. Volgens de ontwikkelaars is Antonblast geïnspireerd door games zoals Wario Land 4, Metroid Dread, Cuphead en Shovel Knight. Het is een platformer die aardig wat weg heeft van de oude Wario Land games. Je speelt als Dynamite Anton, een Wario-achtig figuur die zich door allerlei doldwaze levels stort. Anton kan gebruik maken van een klassieke schouderbeuk of in het rond tollen met zijn hamer. Op de Kickstarterpagina kan je nog veel meer informatie over het spel lezen. Zo zijn er meer personages, zoals Dynamite Annie en Brulo, en kan je ook meerdere nummers van de soundtrack al beluisteren. Alles wat je moet weten over het spel is daar te vinden, dus klik vooral op deze link om de Kickstarter te bekijken! Als het spel je genoeg interesseert, zou je ook kunnen doneren om de actie te ondersteunen. Het financieringsdoel is al bijna behaald, maar daarna zijn er nog vele stretch goals om te behalen! Verder kan je hieronder nog de trailer bekijken. Wat vind jij van Antonblast? Ben je van plan om te doneren aan de Kickstarter? Laat het ons weten in de reacties!