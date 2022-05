Star Trek Prodigy: Supernova beamt zich naar consoles

Ook de jongere generatie kan binnenkort genieten van Star Trek als videogame.

Een tweede aankondiging van de OG Unwrapped is het spel Star Trek Prodigy: Supernova. Deze game voor de jonge Star Trek fans is gebaseerd op de serie Star Trek: Prodigy en maakt Star Trek-spellen voor het eerst geschikt voor jongere spelers. Dit wanneer die in oktober verschijnt op alle huidige consoles, Steam en Stadia voor €39,99.

In Supernova zullen Dal en Gwyn een race tegen de klok hebben om alles en iedereen in een planetair systeem te redden. Een ster die aan het doodgaan is geeft namelijk gevaarlijke metingen af. Als er niets gedaan wordt zal iedereen in het stelsel vergaan door een supernova. Als Dal en Gwyn moet je hun unieke vaardigheden gebruiken om puzzels op te lossen, gevaarlijke omgevingen te overleven en complete robot legers moet verslaan. Je reis om je crew en de rest van de wereld te redden brengt je langs verschillende werelden met elk hun eigen specifieke omgevingen. Dit alles kun je doen in zowel 1-player- als coöperatieve 2-player-modussen spelen.

Naast het avontuur zijn er ook andere mogelijkheden om het spel leuker te maken. Zo kun je praten met aliens en meer over hun te weten komen. Ook is het mogelijk om verschillende items te verzamelen om je schip, de Protostar, aan te passen.