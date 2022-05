[Review] Gibbon: Beyond the Trees – Slinger erop los

Een verhaal over drie gibbons en de gevaren die ze tegenkomen.

Iedereen heeft ooit wel iets gehoord of gelezen over de ontbossing van regenwouden waardoor de dieren in het gedrang komen. Of de stropers die dieren doodschieten of vangen om door te verkopen. Uitgever en ontwikkelaar Broken Rules heeft daarom Gibbon: Beyond the Trees gemaakt om bewustwording te kweken. Deze game verscheen recent op de Nintendo Switch en was al eerder speelbaar op Apple Arcade. In het spel speel je als gibbon en kom je allerlei gevaren tegen die jouw bestaan bedreigen. Slaagt Gibbon: Beyond the Trees erin om deze boodschap over te brengen? Je leest het in onze review.

Aangrijpend verhaal

In Gibbon: Beyond the Trees volg je een stukje in het leven van een roze en een gele gibbon en hun paarse jong. Jij als speler bestuurt de roze gibbon en gaat met jouw partner en jong op reis. Jullie leefgebied wordt namelijk bedreigd door allerlei gevaren. In het begin is het nog slechts de mens die het gebied ontdekt, maar later gaat het goed mis. Door ontbossing en bosbranden gaat een groot deel van het oerwoud verloren. Daardoor zijn er steeds minder bomen waartussen je kan slingeren. Kijk vooral uit dat je niet in een ravijn valt of in het vuur terechtkomt. Wanneer de gibbon in het vuur terechtkomt, staat hij in vuur en vlam en slaakt hij een enorme kreet. Omdat dat te echt over kan komen, vind ik het niet per se geschikt voor alle kinderen. Ook in het stukje waarin je op de vlucht bent voor stropers, kan het best aangrijpend zijn als het misgaat.

Het verhaal dat verteld wordt in de verhaalmodus heeft me echt geraakt. Ik ben me er meer bewust van welke invloed de mens heeft op deze beesten. Daarom vind ik het ook mooi dat ze op het einde melden welke organisaties zich inzetten voor het behoud van de gibbons. Een minpuntje is wel dat het verhaal slechts een uurtje lang is. Naar mijn mening had dat best langer mogen zijn om het verhaal nog wat meer diepgang te geven. Al met al ben ik wel tevreden met het verhaal en de boodschap die het meedraagt.

Na het uitspelen van de verhaalmodus speel je de bevrijdingsmodus vrij. Hierin speel je als het paarse jong en moet je tien vogels uit kooien bevrijden. Het is leuk als een extra avontuur, maar voor mij was de verhaalmodus voldoende. De levels zijn hierin procedureel gegenereerd waardoor geen enkele run precies hetzelfde is.

De kunst van het slingeren

De gameplay van Gibbon: Beyond the Trees draait om brachiatie, het slingeren van tak naar tak. Veel uitleg krijg je daarover niet, maar het is vrij simpel. Door de R-knop in te drukken en ingedrukt te houden slinger je aan een tak. Laat je hem los, dan vlieg je de lucht in tot je de volgende tak pakt door de R-knop in te drukken. Daarnaast kan je ook lopen en glijden over takken door de L-knop in te drukken en los te laten wanneer je weer wil springen. Het lastigste is nog de timing van het loslaten. Ik heb het vaak genoeg veel te laat losgelaten waardoor ik alle vaart kwijt was en naar beneden stortte. Dit is echt iets wat je onder knie moet krijgen. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het geweldig om door de omgeving te slingeren en vaart op te bouwen.

Prachtige omgeving

De game speelt zich af in Zuidoost-Azië en dat is goed te merken aan het kleurgebruik. Afhankelijk van het gevaar wat er dreigt is de sfeer totaal anders. Tijdens bosbranden is alles donker met vuur als lichtbron en in een ongerept stukje natuur zijn veel pastelkleuren om het onschuldige te benadrukken. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de muziek. Denk bijvoorbeeld aan knisperend vuur of zware machines om bomen om te zagen. Al is het gevaar niet altijd in beeld, door de muziek voel je al dat er wat aan zit te komen.

Het grootste minpunt van Gibbon: Beyond the Trees is de framerate. Het grootste deel van de tijd is deze stabiel, maar dat verandert als je veel vaart hebt opgebouwd. Op dat moment merk je dat het beeld gaat haperen. Ik heb ook meegemaakt dat het beeld bevroor en mij op een andere plek liet respawnen. Alsof je dus was doodgegaan en op een andere plek weer mocht beginnen. Het is wel hinderlijk, omdat juist het opbouwen van jouw snelheid noodzakelijk is om bepaalde sprongen te halen.

Conclusie

Gibbon: Beyond the Trees is een game die een prachtige boodschap met zich meedraagt. Het verhaal is goed uitgewerkt, al is het wat aan de korte kant. Tevens werkt het slingeren goed, maar duurt het wel een tijdje voor je de timing doorhebt. Het meest jammere van deze game blijft de framerate die niet stabiel is als je veel vaart hebt. Maar het plezier om als gibbon te slingeren in deze wereld terwijl je de gevaren probeert te overleven, is voor mij veel belangrijker. Ik kan deze game aanraden aan iedereen die wel van een korte game met een serieuze boodschap houdt. Je moet alleen wel tegen een niet al te stabiele framerate kunnen.

+ Ontroerend verhaal

+ Het slingeren werkt fijn

+ Prachtige omgeving

+ Goede boodschap over de gibbons

– De framerate is niet stabiel als je veel vaart hebt

– Het verhaal duurt slechts een uur

DN-Score: 7,0