PAW Patrol: Grand Prix racet naar consoles

Een racer met schattige puppies wie wilt dat nou niet. Vanaf september kan het.

PAW Patrol is al jaren een bekende serie voor de allerkleinsten onder ons. Na verschillende series en games is het nu tijd voor een racer. Op 30 september verschijnt namelijk PAW Patrol: Grand Prix voor alle huidige consoles, PC en Stadia.

Het spel wat ontwikkeld wordt door 3D Clouds zal verschillende competities bevatten waarin je door bekende plekken uit de serie rijdt met natuurlijk ook bijbehorende bekende voertuigen. Helaas heeft het spel wel maar 11 verschillende banen, maar voor de jongere spelers zal dat niet heel veel uitmaken.

Zeker aangezien je in 4-player-split screen samen kan spelen met familie en vrienden om een gezellige middag of avond met elkaar te hebben. Natuurlijk kun je ook elkaar het leven zuur maken met verschillende power ups zoals water ballonnen en confetti. Ook is het mogelijk om je wagen uniek te maken door ze aan te passen met topper items waardoor jij de show steelt tijdens het racen en uitvoeren van trucjes.

Join Ryder and his furry friends as they race around Adventure Bay, Jake’s Snowboarding Resort and the Jungle to find out who can put their pedal to the metal and be crowned the winner. Watch out for the sneaky Mayor Humdinger, who could be just around the corner to turn your race into a crazy catastrophe!