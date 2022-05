Life in Willowdale: Farm Adventures komt 6 september naar Nintendo Switch

Ee boerderijspel met véél actie!

Je leest het goed, er komt nóg een boerderijspel aan! Life in Willowdale: Farm Adventure is, zoals de titel doet vermoeden, een boerderijspel waarbij het avontuur start in het pittoreske Willowdale met haar vriendelijke inwoners. In de regio om het dorp heen is het mogelijk om wat meer actie op te zoeken en tegenstanders te verslaan, in elke ‘wilderness zone’ is een eindbaas op te zoeken en te verslaan. Life in Willowdale is een spel voor alle leeftijden.



Zitten we te wachten op een nieuw boerderijspel? Zeker weten! In de trailer is te zien hoe het vechtsysteem werkt en krijg je een kleine indruk van de verschillende omgevingen om te ontdekken. Vanaf 6 september is het spel verkrijgbaar in de eShop.