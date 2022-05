Geef geesten hun verdiende rust met Spirittea

Spirittea is een management sim die zich afspeelt in het landelijke Oost-Azië

Uitgeverij No More Robots en ontwikkelaar Cheeseaster Games hebben aangekondigd dat management sim spel Spirittea op de Nintendo Switch zal verschijnen. Het spel speelt zich af in het landelijke Oost-Azië waar de speler een badhuis opknapt en zorgt dat geesten hun rust kunnen vinden. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat één van de grote inspiratiebronnen voor het spel Stardew Valley is geweest.

Een schrijver vertrekt naar het platteland om zijn hoofd te legen en om inspiratie te vinden voor zijn volgende boek. Na het drinken uit een magische theepot gebeurt er echter iets bijzonders: hij ziet de geestenwereld overlappen met de echte wereld. Hierna is hij in staat geesten te helpen, met de hulp van kat-geest Wonyan die laat zien dat veel geesten hulp nodig hebben. Vergezel de geesten bij het uitvoeren van hobby’s: van insecten verzamelen tot karaoke zingen. Na het helpen van zo’n geest komt hij of zij in jouw badhuis, waar ze eindelijk kunnen relaxen. Het uitbreiden van het badhuis is hierdoor ook essentieel.

Spirittea zal deze zomer verschijnen voor de Nintendo Switch.