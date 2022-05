Gameplay beelden voor Goetia 2

Vanaf vandaag te spelen, maar is het ook wat?

Deze puzzel adventure game is vanaf vandaag verkrijgbaar in de Switch eShop. In dit tweede deel van Forever Entertainment speel je Luca, of beter gezegd wat er van hem over is. Hij en Daphné waren in Venetië waar alles misging. Als ziel ben je nu op zoek naar je geliefde en een manier om terug te keren naar je menselijke zelf. Bijzonder aan deze puzzel game is dat er geen inventory is. Dat betekent dat puzzels niet berusten op items die je op andere momenten en gebieden hebt gevonden. Dit kan een groot voordeel zijn, maar ook ervoor zorgen dat diepgang mist.

Met dank aan Handheld Players is er nu bijna een half uur aan gameplay te zien van dit puzzel verhaal. Mocht je twijfelen of de game het waard is om te halen dan is dit een goeie manier om een indruk te krijgen en een keuze te maken. Goetia 2 is vanaf vandaag verkrijgbaar in de eShop voor €9,99. Ga jij dit spel halen? Laat het hieronder weten.