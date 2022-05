DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms vliegt naar de Switch

DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms laat jonge gamers de wereld van de populaire serie zelf verkennen.

Outwright Games heeft tijdens OG Unwrapped onthuld dat een nieuwe DreamWorks-game in het universum van ‘Hoe tem je een draak?’ dit najaar zal verschijnen. Het spel, DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms verschijnt op alle huidige consoles, PC en Stadia.

In deze single-player-game volg je het verhaal van een nieuwe generatie draken die de familie van Thunder (één van de draken) proberen te redden een taak waar het lot van de draken van af hangt. Bekende draken uit de films zul je echter weinig tegenkomen aangezien het spel circa 1300 jaar na de gebeurtenissen uit de populaire films afspeelt.

Outright heeft ook wat onthuld over de gameplay. Zo kun je als draak verschillende vaardigheden ontgrendelen naarmate het spel vordert en zal je alles uit je jonge drakenlichaam moeten halen om je doel te behalen. Hier wordt dan ook echt alles bedoelt. Je kunt namelijk vijanden onder andere verslaan met je klauwen, adem en staart gebruiken.

Ook voor ervaren spelers is er wat te beleven. Elk level wat behaald is is opnieuw te spelen met een Challenge Mode. Met deze optie worden de levels een (draken)tandje lastiger.

De wereld is bovendien geïnspireerd door de animatieserie DreamWorks Dragons: The Nine Realms. Dus fans van de serie zullen bekende elementen zien uit deze serie. Een exacte datun is niet bekend, maar het zou sowieso dut jaar moeten zijn.