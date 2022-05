Wapen trailers voor Monster Hunter Rise: Sunbreak

Drie wapens laten hun nieuwe moves zien

De nieuwe uitbreiding voor Monster Hunter Rise komt eind volgende maand uit. Dat betekent dat tijdens het wachten we genoegen moeten nemen met alle nieuwtjes die er uit komen, en gelukkig helpt Capcom daar zelf aan mee. Op het youtube kanaal zijn er sinds vandaag drie nieuwe videos gekomen waarin de Great Sword, Hammer en Insect Glaive getoond worden met de nieuwe mogelijkheden van Sunbreak. Eerder was er al een trailer met beelden van het nieuwe gebied Citadel.

30 juni komt Monster Hunter Rise: Sunbreak uit op de Switch. Wat vind je van de trailers? Persoonlijk viel mij de Hammer op met een nieuwe “spin” aanval die doet denken aan de Hunting Horn. Zat jouw favoriete wapen al tussen deze trailers, of is er een ander wapen waarvan je graag wil zien wat er nieuw is? Laat het hieronder weten.