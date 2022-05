Speel nu de demo van Touken Ranbu Warriors

Download de demo en neem je voortgang mee naar het volledige spel.

Liefhebbers van Warriors-games kijken vast uit naar 24 mei 2022, want dan komt Touken Ranbu Warriors uit voor de Nintendo Switch. In deze game heeft Koei Tecmo een Warriors-sausje gegoten over Touken Ranbu -Online-. Zoals bij de andere bekende musou-games neem je het in je eentje op tegen honderden vijanden. Koei Tecmo meldt ook dat de wereld van Touken Ranbu volledig in 3D is weergegeven en dat je met tenminste 15 personages kunt spelen. Verder zal de speler naast epische gevechten tegen gigantische legers ook voor de afwisseling kunnen genieten van minigames en een heuse fotomodus.

Touken Ranbu Warriors komt volgende week uit en kost €59,99 in de eShop voor de reguliere versie. Daarnaast is er ook een Digital Deluxe Edition voor €109,99 verkrijgbaar in de digitale winkel van Nintendo. In deze uitgebreide versie heb je onder meer toegang tot extra muziekstukken, unieke outfits voor de personages en exclusieve content, die vrijgespeeld wordt na het voltooien van de verhaalmodus.

Voor degenen die twijfelen of Touken Ranbu Warriors een spel is om toe te voegen aan hun collectie is er een gratis demo te downloaden. Voor deze gratis demo ga je naar de eShop op je hybride console, voer je de zoekterm ‘Touken Ranbu Warriors’ in en kies je de optie om de demo te downloaden. In deze demo heb je volledige toegang tot de proloog van de game en de fotomodus. Je kunt de behaalde voortgang ook meenemen naar de volledige game.

