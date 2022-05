[Review] Bugsnax – Een beetje vreemd, maar wel lekker?

Verzamel alle Bugsnax op Snaktooth Island!

Stel je een eiland voor waar half insect, half voedsel rondloopt. Denk hierbij aan een krab gemaakt van appel, een kever gemaakt van burger en een vlo gemaakt van mais: een beetje een vreemd concept is het wel. Toch is Bugsnax een veelbesproken game én hij is eindelijk ook uitgekomen voor de Nintendo Switch. DailyNintendo kreeg de kans om het spel te proberen en je leest hier wat redacteur Vera ervan vond.

Welkom op Snaktooth Island

De hoofdpersoon is een journalist die denkt een fantastisch verhaal te hebben gevonden: namelijk de Bugsnax op Snaktooth Island. Een uitnodiging van onderzoeker Elizabert Megafig, in de vorm van een video, zorgt ervoor dat het avontuur kan starten. Bij aankomst blijkt echter dat Lizabert nergens te vinden is, maar wel een bijna bewusteloos figuur dat vraagt of hij alsjeblieft snel een bugsnax mag eten om weer op krachten te komen. Hier start de tutorial over het spotten en vangen van bugsnax. Een schattig aardbei-vormig spinnetje loopt rond, waar je een val voor neer moet zetten om hem te vangen. Wanneer dat is gebeurd, kan hij gevoerd worden aan dit vreemde figuurtje. Het blijkt de inval-burgemeester te zijn die wanhopig probeert de inwoners bij elkaar te houden.

Snakburg

Op het eiland zijn verschillende plekken om te ontdekken, die elk hun eigen soorten bugsnax hebben rondlopen én inwoners van Snakburg. Helaas zijn veel inwoners verdwenen nadat Lizbert niet terug kwam van een avontuur, het is dus aan de hoofdpersoon om alle inwoners terug te vinden. Ze zijn allemaal hongerig en willen graag bugsnax eten, waarna een van hun ledematen in de snack verandert waar de bugsnax voor staat. Hiermee worden veel vrienden gemaakt en teruggehaald naar Snakburg. Per persoon zijn er opdrachten uit te voeren die allemaal te maken hebben met de gekke eetbare insecten, zoals het verzamelen van een bepaalde soort of het voeren van de favoriete snack aan de inwoners van Snakburg.

Frustratie

Het is erg leuk om op onderzoek te gaan en nieuwe bugsnax te vinden, al is het vangen soms een grote uitdaging. Elke bugsnax heeft namelijk een andere manier om gevangen te worden. Zo kan je voor de één een val neerzetten en dichtklappen wanneer ze er in lopen, moet de ander eerst tegen een soortgenoot rennen om gevangen te kunnen worden en hóé kan je in hemelsnaam een vliegende bugsnax uit de lucht vangen? Er vergt wat denkwerk hier en daar, en dat maakt het spel nog best uitdagend.

Vrolijk spel

Als ik Bugsnax zou moeten beschrijven in één woord, is het ‘vrolijk’. De kleuren zijn gezellig en iedereen heeft een ander karakter waardoor je verschillende relaties hebt met inwoners. Verder zijn de bugsnax zelf kleurrijk, hebben ze allemaal een eigen willetje én heeft het eiland allerlei verschillende omgevingen om te onderzoeken. Hoewel de grafische vormgeving niet je van het is, is het een erg gezellig spelletje om te spelen.

Conclusie

Bugsnax is een leuk, gezellig en vrolijk spel waar de speler zich nooit verveelt! In elke omgeving op het eiland zijn verschillende bugsnax te vinden, die allemaal hun eigen manieren hebben en allemaal op een andere manier gevangen kunnen worden. Dit is soms een beetje puzzelen, zeker als één van de inwoners van Snakburg een opdracht heeft gegeven om een bepaalde ‘snax’ te verzamelen. De verschillende karakters zijn grappig waardoor je met alle inwoners een andere vriendschap sluit. De kleurrijke omgeving maakt het leuk om rond te blijven kijken, hoewel het spel niet heel groot is. De grafische vormgeving is vrij basic maar dat stoort niet bij de gamebeleving. Zeker voor jeugdige spelers met al een klein beetje ervaring, maar ook voor de doorgewinterde gamer is Bugsnax zeker leuk om eens te proberen.

+ Gezellig, vrolijk, leuk spel

+ Verschillende personages die allemaal hun eigen verhaal hebben

+ Lekker rondlopen en bugsnax zoeken en vangen wanneer je zelf wilt

– De wereld is beperkt, elke omgeving is vrij klein

– Alle bugsnax zijn altijd op dezelfde plekken te vinden, afhankelijk van de tijd van de dag.

DN-Score: 7,8