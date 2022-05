Eerste aflevering Pokémon: Hisuian Snow nu beschikbaar

Ontdek met Alec en zijn Hisuian Zorua de wonderen van Pokémon!

De eerste aflevering van Pokémon: Hisuian Snow is nu beschikbaar. Het is een korte animatieserie gebaseerd op de wereld van Pokémon Legends: Arceus. Hisuian Snow speelt zich af in de oude Hisui-regio in een tijd voordat mensen en Pokémon veel met elkaar optrokken. De hoofdpersoon is een jongen genaamd Alec, die bevriend raakt met een Hisuian Zorua. Daardoor ontdekt hij hoe mooi en wonderlijk Pokémon werkelijk kunnen zijn. De eerste aflevering is nu beschikbaar op YouTube en de volgende twee afleveringen zullen binnenkort volgen. Het is al bevestigd dat de tweede aflevering zal uitkomen op 8 juni. Voor nu kan je hier een kijkje nemen naar de eerste aflevering: Onto the Icy Blue!