De tweede Champion, Mipha, krijgt een beeldje van First 4 Figures

Link, Zelda en Revali worden versterkt met een tweede Champion

Mipha, de Zora prinses, uit Breath of the Wild zal binnenkort uitkomen als een prachtig beeldje van First 4 Figures. First 4 Figures is een bekende maker van gaming en anime gerelateerde beelden die ondertussen al decennia actief is. De laatste jaren zijn ze flink gaan uitbreiden en zijn ze ook begonnen met PVC-beeldjes. Deze zijn stukken goedkoper dan de grotere van hars gemaakte beelden, maar zeker ook van hoge kwaliteit.

De afgelopen jaren zijn Link, Zelda en Revali al verschenen en nu is het dan tijd voor Mipha. De tweede Champion komt ook weer met dezelfde ondergrond als de andere drie uit de lijn en is gebasseerd op officieel artwork. Ze draagt haar Champion’s Scarf en haar Lightscale Trident is natuurlijk ook aanwezig.

Er zullen drie versies verschijnen van het beeldje. De normale versie, de Collector’s Edition en de Exclusive Edition. Allemaal komen ze in een doos met een voucher voor 500 punten die je op de Firs 4 Figures site kunt gebruiken voor korting. Er is wel verschil echter. Zo komen de Collector’s Edition en Exclusive Edition met een lichtgevende ondergrond. De Exclusive Edition krijgt echter nog een speciale doos, een kaartje om het beeldje te authenticeren en is alleen op de officiële site te krijgen.