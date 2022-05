[Review] The Centennial Case: A Shijima Story – Een interactieve film

Is dit moordmysterie een succes als interactieve film of valt het nogal tegen?

Square Enix bracht recent The Centennial Case: A Shijima Story naar de Nintendo Switch. Dit is een live-action mysterie-avontuur in het FMV-genre. FMV staat voor Full-Motion Video en de game bestaat dus alleen uit filmbeelden. Als speler heb je wel nog iets te doen behalve kijken naar de film. Je moet namelijk zelf de verschillende mysteries oplossen in de cognitive reasoning space. Voor een game als dit zijn de acteerprestaties wel enorm belangrijk. Zijn ze overtuigend genoeg om jouw aandacht vast te houden of voelt de game als een mislukte film aan? Je leest het in onze review.

Fruit of Youth

The Centennial Case: A Shijima Story draait, zoals de titel al doet vermoeden, om de Shijima-familie. Eiji Shijima is vertrokken uit de familie en vraagt aan de bekende detectiveauteur, Haroka Kagami, of ze hem wil helpen een mysterie op te lossen. In de Shijima-familie schijnt al eeuwenlang de Fruit of Youth, oftewel Tokijiku, doorgegeven te worden. Eiji wil hem hebben zodat hij het kan namaken om vele mensenlevens te redden. Tevens is er een skelet ontdekt op het Shijima-landgoed onder de kersenbloesemboom. Eens in de honderd jaar wordt daar een ceremonie gehouden en wordt de Tokijiku doorgegeven. Eiji wil daarom dat Haroka die moord oplost en mogelijk zo ook meer ontdekt over de Tokijiku. Echter zijn er in de afgelopen eeuw meerdere verdachte sterfgevallen geweest in en rond de familie, houdt dat verband met elkaar en zit er dus meer achter? Dat is wat jij gaat uitzoeken in dit live-action mysterie-avontuur. Het spel brengt jou naar verschillende tijdsperiodes in de afgelopen 100 jaar om de vele mysteries op te lossen en zo te ontrafelen wat er precies gaande is in de Shijima-familie.

Het verhaal is naar mijn mening zeer spannend en de game is daarom lastig weg te leggen. Door de vele plotwendingen en interessante zaken wordt constant jouw aandacht getrokken. De verschillende tijdsperiodes zorgen daarnaast voor voldoende variatie. Ik vind daarom dat het verhaal totaal niet langdradig aanvoelt. Wel kreeg ik tijdens het spele het idee dat de keuzes die je moet maken, tijdens het kijken naar scènes, niet al te veel invloed hebben. Het gaat dan om simpele dingen, zoals wat je moet zeggen of doen. Alleen als je overduidelijk iets verkeerds kiest, word je soort van gecorrigeerd zodat je wel het juiste zegt. Het zorgt er aan de andere kant wel voor dat je over het verhaal blijft nadenken en dat je dus betrokken raakt.

Cognitive reasoning space

Om een moordzaak op te lossen zal je alle aanwijzingen op de juiste manier moeten verbinden. Alleen dan kan je begrijpen wat er is gebeurd en wie de dader is. In deze game gebeurt dat in de cognitive reasoning space, wat zich afspeelt in Haroka’s brein. Je hebt een langgerekt hexagon grid voor je waarop mysteries staan. Mysteries zijn duidelijke vragen over wat er is gebeurd en wat bijvoorbeeld het moordwapen is. Daarin moet je de verschillende aanwijzingen leggen om tot een of meerdere hypotheses te komen. De aanwijzingen vind je dan weer in de verschillende scènes die boven in beeld staan.

Het klinkt misschien lastig om de aanwijzingen op de goede plek te leggen, maar dat is eigenlijk vrij simpel. Je hoeft er namelijk amper over na te denken. Er is namelijk in elke mysterie-hexagon een teken zien van welke aanwijzing aan die zijde gelegd moet worden. Uiteindelijk komt het er dus op neer dat je twee dezelfde tekens zoekt en bij elkaar legt. Natuurlijk hoef je dat niet te gebruiken als je het jezelf moeilijker wil maken, maar voor een ontspannen ervaring is het wel handig.

Als je alle hypotheses hebt gevonden, kan je door naar de ontknoping. Hoe zit de zaak nou echt in elkaar en welke hypothese is daadwerkelijk gebeurd? Nu is het wel tijd om goed na te denken, want bij een foute keuze of beschuldiging zal je de ontknoping opnieuw moeten spelen. Zelf voelde ik wel de druk om de juiste keuzes te maken. Ik wilde graag in één keer door hebben wat er was gebeurd en een goede ranking halen. Bij elke foute keuze gaat namelijk de ranking omlaag die je krijgt na een opgeloste zaak.

Net een echte film

The Centennial Case: A Shijima Story is een game in het FMV-genre. Dat betekent dat deze game bestaat uit beelden van echte mensen zijn. Je kan het dus meer zien als een interactieve film dan een echte game. Ik had nog nooit eerder zo’n spel gespeeld, maar het is me goed bevallen. De acteurs spelen zeer overtuigend waardoor ze me helemaal het verhaal in zogen. Het kan alleen verwarrend zijn om steeds dezelfde acteurs in een andere rol te zien wanneer je te maken hebt met een andere tijdsperiode. Dat haalde mij op sommige momenten wel uit die beleving. In het verhaal zelf verklaren ze wel goed waarom het dezelfde acteurs zijn. Het is daardoor niet zo dat het ongeloofwaardig overkomt.

In een film heb je de mogelijkheid om het op pauze te zetten, om door te spoelen of terug te spoelen. Dat werkt in The Centennial Case: A Shijima Story vergelijkbaar. Hierdoor kreeg ik nog meer het gevoel dat ik naar een film zat te kijken met slechts een paar interactieve momenten. De interactieve momenten vind ik wel goed erbij passen waardoor dit spel zeer aangenaam is. De terugspoelfunctie heb ik soms gebruikt om terug te kijken wat er nou precies was gebeurd. Gelukkig is dat niet noodzakelijk. Om je te helpen wordt er namelijk in het spel een uitgebreide samenvatting bijgehouden. Daarin vind je plattegronden, stambomen, mysteries en uitleg over bepaalde zaken. Zeker bij de ontknoping komt dit overzicht goed van pas.

Engels vs. Japans

Aangezien het filmbeelden zijn, is het wel belangrijk dat de stemmen goed zijn. Je hebt de keuze tussen Engels en Japans. De Engelse stemmen kan ik niet aanraden, omdat het totaal niet past bij de personages en omdat de monden niet kloppen bij wat er gezegd wordt. Alles in het spel heeft een Japanse sfeer en dan valt het Engels nogal uit de toon. De Japanse stemmen daarentegen zijn een verademing. Het draagt bij aan de beleving, al versta ik er helemaal niets van.

Om dat op te lossen is er natuurlijk de ondertiteling. Alleen moet ik daar wel een kanttekening bij plaatsen. Ik heb de game op de tv proberen te spelen, maar dan is de ondertiteling echt veel te klein. Ik zit op een paar meter afstand van de tv, wat normaal gesproken geen probleem is voor andere games. Wel jammer, omdat ik het juist geschikt vind voor op de tv als interactieve film. Ook in handheldstijl vind ik het lettertype te klein. Je moet je er teveel voor inspannen, waardoor het je uit de beleving kan halen. Na een tijdje spelen wen je er wel aan, maar het zou fijn zijn als je de ondertiteling wat groter kan zetten.

Conclusie

The Centennial Case: A Shijima Story is een uitstekende game en heeft een spannend verhaal. Door de goede acteerprestaties en de Japanse stemmen word je compleet in het verhaal gezogen. Daarnaast is het leuk om in de cognitive reasoning space de mysteries met de aanwijzingen te combineren. Al kan je het ook makkelijker maken door te kijken naar de tekens die op de zijdes van de hexagon staan. Pas bij de ontknoping worden jouw hersens aan het werk gezet om tot de juiste conclusies te komen. Voor een prijs van €49,99 in de eShop vind ik het spel aan de dure kant. Bij een aanbieding zou ik dit spel onmiddelijk aanraden aan iedereen die van een goed mysterie houdt. Voor de volle prijs is het enkel een aanrader voor de mensen die bekend zijn met het genre en de minpunten niet al te erg vinden.

+ Spannend verhaal

+ Goede acteerprestaties

+ Tot de juiste conclusie komen geeft veel voldoening

+ Prettige Japanse stemmen

– Engelse stemmen passen totaal niet bij de personages

– Lettertype van de ondertiteling is te klein

– €49,99 is aan de dure kant

DN-Score: 7,7