Nieuwe racebaan voor Disney Speedstorm bekendgemaakt

Race door het kasteel van het Beest uit Belle en het Beest!

Disney Speedstorm was in de Nintendo Direct van februari al aangekondigd, maar er is sindsdien slechts weinig informatie bekendgemaakt. Een releasedatum is nog niet in zicht. De fans die op deze racegame zitten te wachten, krijgen alleen voorproefjes van enkele racebanen te zien. In de afgelopen maanden hebben we een tweetal banen gezien en daar is onlangs een derde baan bij gekomen, de baan in het kasteel van het Beest uit Belle en het Beest. Dit artikel zet de onthulde banen op een rijtje.

Belle en het Beest

De onlangs onthulde baan is het kasteel van het Beest uit de klassieke tekenfilm Belle en het Beest. In de bijbehorende teasertrailer zien we Belle tegen het Beest racen. Het kasteel bevat herkenbare elementen uit de film, waaronder de stolp met de betoverde roos en theekopjes die gebaseerd zijn op het karakter Barstje.

Jungle Book

Race samen met Mowgli en Baloe door de uitgestrekte jungle. Deze baan laat je scheuren door de groene natuur van het regenwoud en loopt over in een stenen ruïne. Deze ruïne is natuurlijk gebaseerd op het tempelcomplex van Koning Lowie uit Jungle Book. Racers worden op deze baan uitgedaagd om tijdens het inhalen van tegenstanders ook de gevaren van de jungle te ontwijken.

Pirates of the Caribbean

Op deze baan race je met Jack Sparrow langs alle piratenschepen uit alle Pirates of the Caribbean-films. Ook de bekende schedelgrot mag natuurlijk niet ontbreken. Op deze baan is het nooit saai. Rijd op hoge snelheid langs rondvliegende kanonskogels, ontwijk rondvliegend puin en maak grote sprongen over schepen die voor anker liggen.

Wat vind je van deze drie banen? Ben jij een enorme Disney-fan, die uitkijkt naar Disney Speedstorm? Lijkt het jou helemaal geweldig om met Disney-karakters de racebanen onveilig te maken? Laat het hieronder weten in een reactie!