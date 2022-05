2D Platformer Ruggnar komt naar de Switch

Een 2D platformer... zonder vijanden?

Uitgever PID Games en ontwikkelaar Sword N’ Wands hebben Ruggnar aangekondigd, een nieuwe 2D platformer. De game stond al gepland voor de PC, maar krijgt dus ook een Switch versie. Wanneer de game precies op de eShop verschijnt is nog niet duidelijk, alleen dat dit volgende maand zal zijn. Een trailer kun je hieronder bekijken.

Ruggnar is een 2D pixel platformer met een twist. Er zitten namelijk geen vijanden in Ruggnar. Waar je in normale platformers vaak wordt doodgegooid met vijanden zul je in Ruggnar alleen maar verlaten grotten onderzoeken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je veilig bent. In plaats van vijanden zitten deze grotten vol met dodelijke vallen, en zul je vele bijlen, vuurballen en andere gevaarlijke situaties moeten overleven. Maar goed, hoe moeilijker de tocht, hoe groter de schat aan het einde… toch?