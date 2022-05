[Review] Mini Motorways – Rijden door jouw eigen stad was nog nooit zo leuk!

Kun jij een volledig werkend wegenstelsel maken voor jouw stad?

In augustus 2018 verscheen Mini Metro op de Nintendo Switch, maar de makers van die game hebben sinds kort hun nieuwste titel voor Nintendo’s hybride console beschikbaar gesteld. Vorige week woensdag werd er tijdens een Indie Direct-presentatie namelijk bekendgemaakt dat Switch-bezitters meteen die dag met Mini Motorways aan de slag kunnen gaan. Inmiddels heb ik in dit puzzelspelletje al aardig wat wegen aangelegd en dus is het tijd voor mijn beoordeling. Zal Mini Motorways net zo’n groot succes worden als Mini Metro? Je leest het in deze review.

Het dorpje begint mini, maar groeit al snel uit tot een behoorlijke stad

Net zoals vele andere puzzelspellen heeft Mini Motorways geen verhaal. Toch heeft de game een handige introductie, want alles wat je kunt doen in deze titel wordt aan het begin stap voor stap uitgelegd. Tijdens deze uitleg komt je onder andere te weten hoe je wegen kunt plaatsen en verwijderen. Deze wegen worden ook wel straattegels genoemd die trouwens zowel horizontaal, verticaal als diagonaal geplaatst kunnen worden. De straattegels moet jij op zo’n manier plaatsen dat je bijvoorbeeld een weg tussen een geel gekleurd huisje naar dezelfde kleur winkel moet sturen. Uit alle huisjes rijden namelijk auto’s die graag iets bij dezelfde kleur winkel op willen halen. Dit begint allemaal erg rustig, simpel en overzichtelijk, maar naarmate de game vordert worden er alsmaar meer huizen en winkels aan het speelveld toegevoegd. Hierdoor kan jouw wegenstelsel uiteindelijk erg groot en soms ook chaotisch worden. Na elk succesvol ritje ontvang je een punt en je hebt dan ook als doel om zoveel mogelijk punten te behalen om alsmaar jouw beste score te verbeteren. Gelukkig ontgrendel je bij een bepaald aantal punten ook uitdagingen voor de levels, maar daarover lees je straks meer.

Alleen het plaatsen van straattegels zou wel erg simpel en saai zijn, maar gelukkig is er veel meer te doen. In het echte leven zijn verkeersborden natuurlijk erg belangrijk langs de wegen. Hoewel je die niet hoeft te plaatsen bij Mini Motorways zijn er wel verschillende andere upgrades te verkrijgen. Elke week krijg je in het spel namelijk een keuze uit twee upgrades. Je ontvangt sowieso altijd straattegels bij elke upgrade, maar de hoeveelheid hiervan hangt af van hoe speciaal de upgrade is. Zo krijg je als je kiest voor een snelweg bijvoorbeeld maar tien straattegels en bij een rotonde twintig straattegels. Ook zijn er nog bruggen, stoplichten en tunnels beschikbaar die het erg leuk en interessant maken om jouw wegenstelsel alsmaar te verbeteren.

Aan het begin van Mini Motorways zijn er maar drie levels beschikbaar. Dit is nogal weinig, maar gelukkig ontgrendel je naarmate je lekker aan het spelen bent nog elf andere levels vrij. Al die levels, welke trouwens zijn gebaseerd op steden over de hele wereld, speel je vrij door 300 punten en dus ritjes in de vorige levels te behalen. Ondanks dat je wel heel veel fantasie nodig hebt om bijvoorbeeld Los Angeles, Tokio of Moskou in de kleurenpaletten van die levels te zien, is het idee wel erg leuk. Wat voor de eerste keer trouwens wel even wennen was is dat er geen speciale knop is om de voortgang op te slaan. Gelukkig gebeurt dit volledig automatisch als je vanuit een level op ‘’hoofdmenu’’ klikt. Als je de drukte in jouw stad dus even zat bent is het gelukkig geen enkel probleem om even te stoppen met deze game.

Hoewel ik zoals je kunt lezen erg positief ben over Mini Motorways is er wel een dingetje waar ik het graag over wil hebben. Het is namelijk best vervelend dat je niet goed onder en rondom een snelweg kunt kijken. Deze loopt namelijk als een streep over alle wegen en gebouwen heen waardoor niet alles even duidelijk meer is. Dit had makkelijk opgelost kunnen worden door de snelweg wat doorzichtiger te maken als je er met de cursor op zou staan, maar dit is helaas niet gebeurd. Hierdoor moet je extra goed rekening houden hoe en waar je een snelweg plaatst. Ook had het erg fijn geweest als er een manier was geweest waardoor je even in kon zoomen op jouw stad. Ik heb namelijk meerdere momenten tijdens mijn speelsessies gehad waarop ik even in wilde zoomen, maar dat is helaas geen mogelijkheid. Zoals ik eerder al zei komen er alsmaar meer huisjes en winkeltjes op het scherm te staan waardoor alles steeds net iets kleiner wordt. Als je dichtbij jouw scherm zit of misschien een hele grote tv hebt zul je hier geen last van hebben, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

De uitdagingen zijn absoluut niet mini!

Aan het begin dacht ik dat het alleen maar mogelijk was om steeds een betere score te behalen, maar gelukkig is dat niet zo. Er zijn namelijk ook uitdagingen die je kunt voltooien bij alle levels. Alsof het vrijspelen hiervan al niet moeilijk genoeg is krijg je bij het voltooien van 1000 succesvolle ritjes een bordje vol met uitdagingen geserveerd. Zonder al te veel weg te geven over deze uitdagingen kan ik wel zeggen dat je bij het eerste level, die plaatsvindt in Los Angeles, bijvoorbeeld maar één snelweg kan gebruiken, dat alle bestemmingen een stuk drukker zijn dan voorheen en je dubbel zoveel stoplichten ontvangt als je kiest voor die upgrade. Dit is overigens maar één uitdaging want Los Angeles kent er namelijk drie.

Als het je helaas niet lukt om bij elk level 1000 ritjes te halen en dan op die manier alle uitdagingen te ontgrendelen, wees dan niet getreurd. Elke dag kun je namelijk ook meedoen met de uitdaging van de dag. Hierbij verwisselen de uitdagingen, zoals de naam al een beetje weggeeft, elke dag. Je kunt dan in een level bijvoorbeeld geen stoplichten gebruiken of krijg je een dubbele hoeveelheid tunnels als beloning, start je vanaf het begin al met bepaalde upgrades of heb je juist meerdere straattegels nodig om bruggen te bouwen. Elke dag is anders waardoor er bij de uitdaging van de dag meer dan genoeg variatie aanwezig is. Ook is er nog een uitdaging van de week die nog een stukje ingewikkelder is omdat je hier met nog meer uitdagingen rekening moet houden. Het level verandert uiteraard niet elke dag, maar om de week waardoor je langer de tijd krijgt om bepaalde missies te voltooien. Tijdens de eerste dagen spelen kostte rechte wegen het dubbele aantal straattegels, begon je met maar liefst drie snelwegen en kreeg je aan het begin vier stoplichten aangeboden, maar kon je die in de rest van het spel niet meer krijgen.

Een uiterlijk waar (bijna) iedereen blij mee is

Wat mij meteen bij het opstarten van Mini Motorways opviel is dat het spel een mooi simplistisch uiterlijk heeft met mooie zachte kleuren. Wat deze game qua uiterlijk bijzonder maakt is dat er een speciale modus is voor mensen die kleurenblind zijn. Dit maakt de titel toegankelijk voor bijna iedere gamer. Tevens is er ook een nachtmodus aanwezig die alles donkerder maakt, die ik vooral in de avond prettig vond. Een leuk detail is dat dan de lichten bij de nachtmodus van de auto’s aan staan. Verder heeft het spel wat mij betreft niet al te speciale muziek, waardoor er niet al te veel over te vertellen is, maar het is wel fijn dat de muziek niet heel luid is. Dit past vooral erg goed bij de rustgevende geluidseffecten die je voornamelijk hoort als er een gebouwtje verschijnt. De bliepjes en bloepjes die er dan afspelen hebben wel prettige toonhoogte die je op de hoogte houdt als er iets op het speelveld van een level verandert.

Conclusie

Mini Motorways is een erg vermakelijk puzzelspelletje die het niet per se moet hebben van het audiovisuele gedeelte, maar echt van de gameplay. Deze zit namelijk erg goed in elkaar en het is erg leuk om te zien hoe jouw eigen gebouwde stad alsmaar groeit. Het is erg leuk dat je elke week upgrades krijgt voorgeschoteld waaruit je kunt kiezen. Hierdoor zal geen enkel potje hetzelfde zijn en kun je indien nodig jouw strategie elke keer aanpassen. Wat deze titel iets specialer maakt zijn de uitdagingen die je zelf kan ontgrendelen, of elke dag en elke week zonder moeite kan spelen. De uitdagingen zijn trouwens elke keer anders en maken de levels nog een stuk moeilijk dan ze al zijn. Als je houdt van een spelletje waarvan de basis niet ingewikkeld is, maar uiteindelijk uitgroeit tot een volgroeide stad en een mooi prijsje heeft dan is Mini Motorways zeker een titel voor jou.

+ De gameplay is simpel, maar zeer vermakelijk

+ Uitdagingen zijn erg welkom voor ervaren spelers

+ Het is heerlijk om de auto’s van punt a naar punt b te zien rijden

– Op het gebied van audio niet speciaal

DN-Score: 8,3