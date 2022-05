Nintendo kondigt online Super Smash Bros Ultimate toernooi aan

Vecht op 20 mei mee en maak kans op wel 2500 gouden punten!

Nintendo heeft vandaag weer een nieuw online toernooi aangekondigd voor Super Smash Bros Ultimate. In dit online toernooi zul je vechten tegen talloze Europese medespelers. Mocht jij een echte Smash pro zijn en in de top 10 belanden dan krijg je hiervoor maar liefst 2500 gouden punten! Dit staat gelijk aan €25 eshop tegoed. Speel je iets minder goed, maar beland je wel in de top 100 dan ontvang je 1000 punten (€10). De regels van het toernooi zijn als volgt:

Je speelt 1-tegen-1 matches met twee levens van vijf minuten

Alle items, level-gevaren en de final smash-meter staan uit

Alleen de battlefield en final destination-varianten van alle levels worden gespeeld

Het toernooi vindt aanstaande vrijdag plaats van 18:00 uur tot 21:00 uur. Om deel te nemen moet je uiteraard in bezit zijn van een Nintendo Switch Online lidmaatschap. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen een regulier lidmaatschap of een Switch Online uitbreidingspakket lidmaatschap. Je Switch account moet staan ingesteld op een Europees land. Wissel je naar een ander land buiten de deelnemende landen ten tijde van het toernooi, dan word je gediskwalificeerd. Ook moet je in het verleden al een event toernooi hebben gewonnen om deel te kunnen nemen. Voldoe jij aan al deze eisen dan vind je het toernooi in het menu onder: online en vervolgens bij onlinetoernooi. De winnaars worden na afloop van het toernooi uiterlijk 31 mei bekendgemaakt op de website van Nintendo.

Zien we jou aanstaande vrijdag op het slagveld? En met welk personage ben jij dan van plan om je tegenstanders alle hoeken van het speelveld te laten zien? Laat het ons vooral weten in de reacties!