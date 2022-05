Nintendo Frankrijk deelt gameplay Mario Strikers: Battle League Football

Neem hier een kijkje naar het potje voetbal!

Over iets minder dan een maand is het eindelijk zover, want dan kunnen Switch-bezitters aan de slag met het nieuwste deel van de Mario Strikers-serie. Vanaf 10 juni is Mario Strikers: Battle League Football namelijk eindelijk te spelen op Nintendo’s hybride console. Ondanks dat we dus nog even moeten wachten is er vandaag wel iets leuks verschenen op het officiële YouTube-kanaal van Nintendo Frankrijk. Nintendo France heeft namelijk een potje van het aankomende Mario Strikers-spel geüpload. Deze ruim zes minuten aan gameplaybeelden kun je onderaan dit artikel bekijken.

In Mario Strikers: Battle League Football ga je, net als in het voorgaande Mario Strikers-spel, voetballen! Het is dan alleen wel op een typische Mario manier waarin een scheidsrechter ontbreekt en alles dus kan gebeuren. De welbekende Mario items vliegen door het beeld terwijl je met bekende karakters over het veld rent. In deze nieuwe titel kun je zelfs 5 tegen 5 spelen. Dus gooi een schild over het veld of beuk je tegenstander tegen een elektrisch hek om de bal te spelen, alles kan!

Kun jij niet wachten totdat Mario Strikers: Battle League Football verschijnt? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!