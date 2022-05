Fall Guys komt op 21 juni naar de Switch en wordt Free to Play!

Speel deze knotsgekke partygame vanaf 21 juni helemaal gratis en voor niets op Nintendo's hybride console!

Fall Guys is een partygame die in de zomer van 2020 uitkwam en al vrij snel een gigantische hype werd. In deze knotsgekke partygame speel je verschillende minigames met 59 andere spelers. Hierbij kun je denken aan voetbal, parkoersen afleggen of andere platform-uitdagingen. Mediatonic onthulde vandaag in een livestream dat de game op 21 juni naar de Switch komt. Hij zal daar draaien op 720p en 30 fps in handheld-modus en in 1080p en 30 fps op TV.

Gratis!

Maar dat is niet het enige nieuws. De game wordt vanaf 21 juni ook helemaal gratis speelbaar op alle platformen! Daarnaast kun je dan ook cross-platform samen spelen met mensen van andere platformen. Mocht je de game in het verleden toch hebben gekocht, dan krijg je als beloning een legacypakket. Hierin zitten drie kostuums waarmee jij je Fall Guy kan personaliseren en een gratis season pass.

Season pass

Vanaf 21 juni zal de game, zoals de meeste free-to-play games tegenwoordig, namelijk ook gebruik maken van seizoenen. In dit eerste seizoen zullen ze meerdere nieuwe spel-modi, kostuums en sporten toegevoegen. Ook komt er in de nabije toekomst nog een level creator-modus naar de game. Maar over al deze nieuwe content wordt later meer onthuld. Met deze seizoenen wordt er ook een season pass aan de game toegevoegd. Deze zal het progressiesysteem uit de huidige game versnellen. Je kunt deze pass kopen met de nieuwe in game currency Show-Bucks. Het progressiesysteem zelf wordt verder hetzelfde gelaten. Je kunt je via de website van Fall Guys nu al aanmelden voor het nieuwe seizoen. Hiermee krijg je toegang tot exclusieve kostuums, emotes en naamplaatjes. Dit laatste is afhankelijk van hoeveel mensen zich aanmelden. Bekijk de trailer voor al deze nieuwe content hieronder:

Ben jij van plan om met deze hilarische partygame aan de slag te gaan op de Switch? Of blijf jij de game liever spelen op één van de andere platformen? Laat het ons weten in de reacties!