De taken van Retro Studios bij de ontwikkeling van Mario Kart 7

Het creëren van nieuwe banen bleek een lastige taak voor de studio

Retro Studios is bekend geworden door hun fantastische Metroid Prime games aan het begin van de 21ste eeuw. Vervolgens hebben ze ook de Donkey Country franchise nieuw leven ingeblazen in de vorm van Donkey Kong Country Returns. Wat je misschien nog niet wist van deze geprezen studio is dat ze ook hebben gewerkt aan het in 2011 uitgebrachte Mario Kart 7.

Vlak na de afronding van Country Returns werden ze op dit project gezet. YouTuber KIWI TALKZ had de kans om Tom Anderson de environment artist van Retro Studios te interviewen. Hij sprak over Retro’s taken bij de ontwikkeling van Mario Kart 7. Anderson gaf in de video bijvoorbeeld aan dat een deel van het team in eerste instantie niet enthousiast was.

Oorspronkelijk moesten wij ze helpen om dingen af te maken en ze over de finishline te helpen. Maar uiteindelijk werd het meer dan dat. We moesten complete banen vanuit het niets maken. Het was best grappig, want ik herinner mij dat een deel van het team oorspronkelijk niet super enthousiast was, maar ik was opgewonden! Ik dacht: “dit wordt fantastisch”. Terwijl anderen zoiets hadden van: “Oké, we doen dit wel”. En ik dacht toen: ” waar heb je het over, we gaan een Mario Kart game maken voor de 3DS, wow!

Hoewel Anderson dus erg gemotiveerd was over de ontwikkeling van Mario Kart 7 weten we niet hoe de rest van het team er later over is gaan denken. Wel werd duidelijk dat het een “lastige taak” was voor de studio, vanwege het hoge aanzien van de reeks. Retro Studios heeft onder andere gewerkt aan de banen: Shy Guy’s Bazaar, Bowser’s Castle en de remake van Daisy’s Cruise Ship. Anderson vertelt in de video ook over de hardware limitaties die er waren bij het maken van deze banen. Bekijk het interview hieronder: