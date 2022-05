Tijd voor de jaarlijkse Atlus enquête!

Wil je meer Nintendo Switch-games? Alleen vandaag nog om te stemmen!

Het is weer zover: Atlus heeft weer een jaarlijkse enquête klaarstaan. Deze keer is de enquête ook in het Engels in te vullen gelukkig. Atlus wil weten op wat voor manier je gamet, maar ook van welke games en series je meer wil zien.

De enquête is nog tot en met vandaag in te vullen. Ze willen opnieuw weten op welke platformen ze series zoals Persona, Shin Megami Tensei en Etrian Odyssey moeten uitbrengen. De Switch en Switch Lite staan als opties in de lijst. Op welk platform speel je het liefste? Ook daar is de Switch een optie die je kan kiezen.

In de 49 vragen van de enquête komen ook onderwerpen naar voren zoals remakes, maar ook over welke games ze zouden moeten porten naar andere platformen. Hierbij zijn er keuzes zoals Persona 5 / Royal en andere games zoals de Persona Q-serie.

Klik hier om de enquête in te vullen. Geen zorgen, er staat Noord Amerika maar wij kunnen het hier ook gewoon invullen.

Je hebt alleen vandaag nog om de enquête in te vullen, dus wees er op tijd bij. Welke games wil je graag naar de Switch zien komen? Een port, remake of nieuwe titel? Laat het hieronder weten.