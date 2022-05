Syberia: The World Before bevestigd voor de Nintendo Switch

Beleef later dit jaar het nieuwste deel in de Syberia-serie ook op de Switch.

Syberia: The World Before verscheen onlangs al op de PC maar inmiddels is ook een Nintendo Switch-versie bevestigd. De director van het spel, Lucas Lagravette, heeft de ontwikkeling van de Nintendo Switch-versie bevestigd tegenover MCV/Develop. Eerder verscheen de oorspronkelijke Syberia-trilogie ook al op Nintendo´s hybride console.

Het nieuwste deel in de serie, Syberia: The World Before, speelt zich dit keer af in 1937. Het spel draait aan de ene kant om het zeventienjarige meisje Dana Roze welke bezig is met haar carrière als pianist wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en het fascisme begint op te komen. Tegelijkertijd combineert de game nog een verhaal, welke zich afspeelt in 2004. Hierin volg je Kate Walker die probeert te overleven in een mijn waar ze gevangen is genomen.

De Nintendo Switch-versie moet ergens in 2022 verschijnen maar een exacte releasedatum is vooralsnog niet bekend. Wél kun je alvast onderstaande trailer bekijken.