Square Enix gaat nieuwe studio’s oprichten

Na het verkopen van IP's en studio's hebben ze nu plannen om opnieuw uit te breiden

Square Enix maakte onlangs een onverwachte beweging door westerse studio’s inclusief alle IP te verkopen aan Embracer Group. Dit om volgens het Japanse bedrijf geld vrij te maken om te investeren in blockchain, AI en cloud. Nu is de cloud hard nodig gezien de staat van Kingdom Hearts op de Switch en is betere AI altijd handig, maar blockchain viel niet even goed bij iedereen.

Daarom is het opvallend dat toevallig in een week dat vele crypto en NFT’s enorm hard zijn gekelderd Square Enix een andere soort aankondiging doet. Zo zeggen ze dat naast het verbeteren van hun huidige producten ook nieuwe IP’s uit gaan brengen, en dat ze nieuwe studio’s willen opstarten. Ook is merger & acquisition een optie. Daarnaast willen ze overzeese studio’s meer op één lijn brengen met het hoofdkantoor in Japan. Iets wat waarschijnlijk voortkomt uit de gemixte resultaten die de westerse studio’s hebben gehad afgelopen jaren.

Square Enix, which recently sold off three studios, hopes to establish some new studios pic.twitter.com/DoeIC0NZtX — Stephen Totilo (@stephentotilo) May 13, 2022