[Release Radar] Deze games verschijnen er aankomende week

Regular Factory: Escape Room

Verschijnt op: 18 mei 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

Jouw werk is niet zomaar aan de lopende band, er is iets gaande en jij gaat dit onderzoeken. In Regular Factory: Escape Room onderzoek je wat er werkelijk wordt gemaakt in de geheime fabriek. Dit doe je door puzzels en raadsels op te lossen, geheime codes te ontdekken en de verschillende kamers te onderzoeken. De grote vraag is: kom jij achter het grote geheim, en lukt het jou te ontsnappen uit deze mysterieuze fabriek?

Deadcraft

Verschijnt op: 19 mei 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

Gruwelijk: oogst de doden om te blijven leven. Deadcraft is een survivalgame die zich afspeelt tijdens een zombie-apocalyps. De wereld wordt verwoest door een dodelijk virus, terwijl hafzombie Reid zich moet redden met een bijl, onkruidwieder en andere wapens. Hiermee neem je het op tegen zombies, maar het is ook noodzakelijk om zombievolgers te kweken! Kies de juiste bondgenoten en vijanden terwijl je probeert deze dodelijke apocalyps te overleven.

Guild of Dungeoneering Ultimate Edition

Verschijnt op: 19 mei 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Guild of Dungeoneering Ultimate Edition is een kaartendeck turn-based dungeon crawler met een twist: bouw de dungeon om jouw held heen. Leg monsters, kamers, vallen en een mooie buit neer! Tussen de kerkers door bouw je jouw gilde. Is jouw held al sterk genoeg voor de meest gevaarlijke diepe kerkers?

Wat verder verschijnt in de week van 16 tot en met 22 mei:

18 mei 2022: Behind Closed Doors: A Developer’s Tale – €4,99

18 mei 2022: Divination – €4,99

19 mei 2022: The Future You’ve Been Dreaming Of – €14,99

19 mei 2022: There Will Be No Turkey This Christmas – €2,99

19 mei 2022: They Always Run – €16,99

19 mei 2022: Goetia 2 – €9,99

19 mei 2022: Bad Writer – €5,49

20 mei 2022: Cotton Fantasy – €39,99

20 mei 2022: PigShip and the Giant Wolf – €7,99

20 mei 2022: The Legend of the Dragonflame Highschool – €4,99

20 mei 2022: Puzzle Collection – €4,99

20 mei 2022: Galacticon – €4,99