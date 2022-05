Extra’s van Xenoblade Chronicles 3 Collector’s Edition vertraagd

Je krijgt het spel even goed nog op 29 juli thuis geleverd, echter worden de extra's van de Collector's Edition in de herfst nageleverd.

In februari werd het derde deel in de Xenoblade Chronicles-serie aangekondigd. In dit nieuwe deel volg je Noah en Mio die in het midden van de strijd tussen twee naties staan. Zes van de inwoners uit deze naties staan centraal in het enorme verhaal waar je steeds meer over te weten komt. Hoewel in februari nog aangekondigd werd dat deze game pas in september zou verschijnen, kwam Nintendo afgelopen maand met goed nieuws. De release van Xenoblade Chronicles 3 is namelijk vervroegd naar 29 juli. Naast dit goede nieuws, maakte Nintendo ook bekend met een Collector’s Edition te komen. Deze editie is exclusief via Nintendo te bestellen. Hierover is echter minder nieuws bekendgemaakt.

Hoewel het spel op 29 juli uit zal komen, komen de extra’s die de Collector’s Edition verlaat aan. Als je de Collector’s Edition bij Nintendo besteld, zul je het spel wel op 29 juli per post ontvangen zodat je hiermee even goed aan de slag kunt. Echter zullen de het SteelBook-hoesje, het softcover concept-artbook en de verpakking pas in de herfst jouw kant opkomen, zo is te lezen op Nintendo’s site. Het spel en de extra’s zullen dus apart verstuurd worden.

Is het voor jou een dealbreaker dat je de extra’s pas in de herfst zult ontvangen, of maakt het jou niet zoveel uit? Laat het ons weten in de reacties.