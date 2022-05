Er is nog hoop voor F-Zero

Reggie Fils-Aimé heeft recentelijk een boek uitgebracht en is daardoor net wat meer in het nieuws te zien dan normaal. Daaronder valt dan ook vele interviews met verschillende nieuwsoutlets. Zo ook met Gamesbeat. Tijdens zo’n interview met een oud-president van Nintendo of America gaat het natuurlijk niet alleen over het boek en nu kwam dan ook het onderwerp van F-Zero voorbij. Met de laatste game in de franchise uit 2004 lijkt het alsof Nintendo niets meer voelt voor Captain Falcon. Gamesbeat vroeg zich dus af waarom F-Zero zo verwaarloosd werd. Hierover had Reggie het volgende antwoord:

“Why was F-Zero abandoned? The insight I would share is that, at least during my tenure, Nintendo developers were always experimenting with different gameplay styles, always thinking about where a unique experience could be applied back, either to an existing franchise or maybe creating a new franchise. My bet is that somewhere in the Kyoto development centers, some developer is playing around with an idea that might be applied to F-Zero. It’s never a situation, at least in my experience, where the company makes a conscious decision not to continue supporting X-Y-Z franchise. Historically it just hasn’t worked that way, not when I was there.”

Reggie Fils-Aimé