Activision Blizzard King tonen diversiteitstool, maar de ontvangst is koud

Diversiteit met AI is nooit een goed plan.

Het is al jaren een pijnpunt in de game-industrie, diversiteit, voor een medium wat door bijna letterlijk ieder type persoon wel wordt gebruikt mist er vaak nog diversiteit. De meeste helden zijn nog steeds witte mannen, worden er regelmatig stereotypes gebruikt en meer. Soms niet eens met opzet, maar door middel van onbewuste vooroordelen.

Eén van de bedrijven die net wat meer moeite heeft met diversiteit is toch wel Activision Blizzard King (ABK). Met verschillende rechtszaken aan hun broek betreffende discriminerende praktijken en een volgens sommigen shady overname door Microsoft is er niets positiefs over het bedrijf te vinden de laatste tijd.

Hier probeerden ze echter verandering in te brengen met een nieuwe blogpost. In deze blogpost onthulden ze een enorm handige tool die samen met MIT is ontwikkeld en alle problemen wel even kon oplossen, hadden we dat nu maar eerder bedacht.

Nummers kunnen diversiteit niet bepalen

Credit where credit is due, het is goed dat ze zoeken om van onbewuste vooroordelen af te komen, echter het probleem met programma’s is dat computercode de vooroordelen van de maker overneemt. De code wordt nu eenmaal zo geschreven. Dat is dan ook één van de vele redenen dat ze alle planken die ze proberen te slaan misslaan. Het numeriek maken van alle onderdelen slaat bijvoorbeeld nergens op. Maak maar eens een personage met gender identity op 0,151. Wat houdt dit in? Is 0 een vrouw, 1 een man of andersom? Wat houden de tussenstappen in? Hoe houdt je rekening met iedereen die zich niet tot de binaire opties rekenen? Het is zo gecompliceerd dat computers echt niet zomaar dat precies kunnen bepalen. Hetzelfde voor seksuele oriëntatie en cultuur. Wat is maximale cultuur? De westerse cultuur? Er is op deze manier van verdeling altijd een vooroordeel in verwerkt.

Hetzelfde is te zeggen over de voorbeelden van Lúcio, Tjorbjörn en Zarya. We weten in elk geval dat de beta gebruikt is voor Call of Duty: Vanguard en Overwatch 2 door voorbeelden die via de oorspronkelijke blogpost gedeeld werden. Deze post is hier nog te vinden dankzij de wayback machine.

Terugkrabbelen

De reacties achteraf waren namelijk zo negatief dat ABK een update heeft geplaatst om te laten weten dat het nog steeds in bèta is en niet als alternatief wordt gezien voor het diversificeren van hun ontwikkelteams. Nu hebben ze niet echt veel kredietwaardigheid meer over en helpt de afhandeling van dit er ook niet bij. Ze hebben bij de update namelijk ook de voorbeeldafbeeldingen en verwijzingen naar Overwatch 2 en Vanguard verwijderd. Het is dus maar afwachten hoe het zal aflopen. Zeker aangezien ze ook potentie zien voor het systeem in films, tv en literatuur met dit systeem.