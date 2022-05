Sword of the Vagrant krijgt een nieuwe trailer

Vanaf volgende maand is deze actie-RPG ook speelbaar op de Nintendo Switch!

Sword of the Vagrant verscheen een aantal jaren terug al op Steam, in 2018 om precies te zijn. Onlangs werd bekend dat de titel ook naar Nintendo´s hyrbide console zal komen en hieronder kun je een gloednieuwe trailer van Sword of the Vagrant bewonderen.

Sword of the Vagrant is een prachtig ogende handgetekende 2D actie-RPG. In de game kruip je in de huid van Vivian, een moedige krijgster. Ze probeert haar familie terug te vinden door de voetsporen van haar vader nauwgezet te volgen. Al snel ontdekt ze dat haar eigen geschiedenis duisterder is dan verwacht. Met meer dan 70 verschillende vijanden en flink wat baasgevechten staat er behoorlijk wat uitdaging op je te wachten.

Ben jij al overtuigd door onderstaande trailer?