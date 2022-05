Rabbids: Party of Legends verschijnt op 30 juni

Klaar voor een een nieuwe Rabbids-game vol minigames?

Afgelopen week konden we je al melden dat er geruchten gingen over een Westerse versie van Rabbids: Party of Legends, een titel die tot nu toe alleen in China werd uitgebracht. Inmiddels is bevestigd dat Rabbids: Party of Legends hier inderdaad zal verschijnen en we al vanaf 30 juni met de game aan de slag kunnen. Het spel bevat in totaal 50 minigames waarin spelers allerlei gekke poses aan moeten te nemen, tegenstanders omver moeten gooien maar ook chilipepers moeten verzamelen én hun dansmoves tonen. Je kunt met maximaal vier spelers tegelijk lokaal spelen in 2v2 of free-for-all.

Rabbids: Adventure Party is een spel gebaseerd op het Chinese verhaal ‘Journey to the west’. Het spel bestaat verder vooral uit minigames die je met Joy-Con kan spelen. Het ontwikkelingsteam van Ubisoft Chengdu liet zich voor Rabbids: Party of Legends dan ook inspireren door de traditionele Chinese beeldtaal en mengde integrale onderdelen van de Chinese cultuur met de luchthartige, vreemde, en soms oneerbiedige aard van de Rabbids.

