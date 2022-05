Pokémon Home krijgt binnenkort een update naar versie 2.0.0

Met deze update kun je eindelijk jouw Pokémon vanuit Pokémon Brilliant Diamond, Pokémon Shining Pearl en Pokémon Legends: Arceus overzetten.

Voorheen was het op de 3DS mogelijk om je Pokémon vanuit de verschillende 3DS games over te zetten naar Pokémon Bank. Deze service is nooit naar de Nintendo Switch gekomen. Echter hebben we een nieuwe service hiervoor gekregen: Pokémon Home. Deze service is nog uitgebreider en is zelfs beschikbaar op je mobiele telefoon. Als je deze service gebruikt, kun je Pokémon importeren vanuit Pokémon Bank, mobiele games als Pokémon Go en Nintendo Switch-spellen als Pokémon Sword en Pokémon Shield. Ondersteuning voor de nieuwste Pokémon-spellen ontbreekt echter nog, maar daar komt binnenkort verandering in.

The Pokémon Company heeft aangegeven dat er binnenkort een nieuwe update voor Pokémon Home aankomt. Met behulp van deze update, zal het mogelijk worden om Pokémon te importeren vanuit Pokémon Brilliant Diamond, Pokémon Shining Pearl en Pokémon Legends: Arceus. Daarnaast is het ook mogelijk om straks Pokémon naar deze games toe te sturen. Natuurlijk heb je wel het probleem dat Pokémon Legends: Arceus andere Poké Balls heeft. Als je straks een Pokémon vanuit een andere game naar Pokémon Legends: Arceus stuurt, dan bevindt deze Pokémon zich in een Strange Ball. Hetzelfde geldt als je een Pokémon vanuit Legends: Arceus naar Brilliant Diamond of Shining Pearl stuurt.

Om deze nieuwe update te vieren, komt The Pokémon Company ook nog met een extraatje. Je kunt namelijk speciale Pokémon ontvangen. Als je een Pokémon vanuit Brilliant Diamond of Shining Pearl naar Pokémon Home stuurt, kun je een Turtwig, Chimchar, en Piplup, met Hidden Abilities ontvangen via de Mystery Gift-functie op een mobiel apparaat. Daarnaast kun je, als je een Pokémon vanuit Legends: Arceus naar Pokémon Home stuurt, een Rowlet, Cyndaquil, en Oshawott met inspanningsniveaus ontvangen via de Mystery Gift-functie op een mobiel apparaat.

The #PokemonHOME update you’ve been waiting for is almost here, Trainers! 🏠



You'll soon be able to link Pokémon HOME with #PokemonBrilliantDiamond, #PokemonShiningPearl, and #PokemonLegendsArceus. 👀



Get all the details: https://t.co/fCuvDKwbYu pic.twitter.com/kKtcWq0cQv — Pokémon (@Pokemon) May 12, 2022